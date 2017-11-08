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Дальнее зарубежье 08.11.2017 20:45

В Пакистане арестовали тётю женщины, отравившей 27 человек в попытке убить нежеланного мужа

Полиция Пакистана арестовала родственницу женщины, которая вместе с возлюбленным с помощью отравленного молока убила своего супруга и еще 16 членов семьи в провинции Пенджаб, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации полиции, 49-летняя Зарина Бегум была в курсе плана 21-летней Асии Биби, которая приходится ей племянницей. Кроме того, она устраивала ей и ее любовнику Шахиду Лашари тайные встречи в своем доме.

Насильно выданная в октябре замуж 21-летняя Асия Биби планировала вместе со своим любовником Шахидом Лашари отравить только своего супруга Мухаммеда Амджада. Для этого она добавила яд в стакан с молоком, затем отнесла стакан мужу. Однако он отказался его выпить.

Затем мать А.Биби, не предполагая, что в стакане с молоком находится яд, использовала его при приготовлении домашнего йогурта и сливочного масла, которыми потом угощали всю семью.

В результате отравленные продукты употребили в пищу 27 человек, 17 из которых скончались, в том числе и супруг А.Биби, два его брата, три свояченицы, восемь детей в возрасте от 7 до 12 лет, а также несколько дальних родственников семьи. Остальные были незамедлительно госпитализированы.

Ранее сотрудники пакистанской полиции арестовали А.Биби, а также ее возлюбленного, женщина уже предстала перед судом в пакистанском городе Музаффаргарх.

"Я постоянно просила родителей не выдавать меня замуж против моей воли, так как моя религия, ислам, также позволяет мне самой выбирать мужчину для замужества, но мои родители отвергли все мои просьбы и выдали замуж", - сказала А.Биби в суде.

Ее супруг приходился ей двоюродным братом.

Она также рассказала, что яд ей дал ее возлюбленный, но планировали убийство они вместе.

Кроме того, по ее словам, она испытывает угрызения совести по поводу того, что жертвами стало такое большое количество людей, поскольку ее целью было убийство только одного человека - ее супруга.

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Тэги: ПАКИСТАН, СЕМЬЯ, ОТРАВЛЕНИЕ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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