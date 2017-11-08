Суд в Киеве принял решение об аресте имущества двух фигурантов "дела рюкзаков" - сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Что касается третьего подозреваемого - бизнесмена Владимира Литвина, то судебное заседание в отношении него перенесено, отметили в САП. "Суд арестовал имущество Александра Авакова и Чеботаря. В отношении Литвина судебное рассмотрение перенесено", - сказали в прокуратуре.

Ранее адвокат Андрей Федур, который представляет интересы сына главы МВД, сообщил, что еще не получал решение суда об аресте квартиры своего подзащитного и имущества других фигурантов дела о закупке рюкзаков для Национальной гвардии.

"Мы знаем об этом только из СМИ. Сторону защиты на судебное заседание не приглашали, судебное решение мы еще не получали, поэтому ничего по этому поводу сказать не можем. Якобы Соломенский суд такие решения принял, но мы их еще в глаза не видели", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".