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ТЭК 08.11.2017 20:49

Газопровод ТАР можно использовать для поставки газа в Европу из РФ через систему Botas - глава IGI Poseidon

Акционеры проекта строительства газопровода Poseidon, подписавшие соглашение с "Газпромом" о возможности использования их трубы для поставки газа из "Турецкого потока" в Европу, полагают возможным использование таким же образом и газопровода ТАР, предназначенного для доставки в Европу азербайджанского газа.

Как заявил журналистам глава компании IGI Poseidon Элио Руджери в кулуарах European Autumn Gas Conference, в настоящее время строится две ветки" Турецкого потока" - одна предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. Poseidon будет строить трубу для газа, предназначенного в Европу, с турецко-греческой границы в районе пункта Kipi.

Недалеко, также на турецко-греческой границе, начнется газопровод ТАР, который будет получать газ по азербайджанско-турецкому газопроводу TANAP, при этом TANAP будет подключён к турецкой системе Botas, так же, как и "Турецкий поток".

По словам Э.Руджери, не исключено, что поставщики захотят покупать газ для поставки в Европу из системы Botas, и таким образом можно будет использовать TAP для доставки российского газа в Европу.

Год назад зампред "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" не исключает использования ТАР для доставки российского газа, который придёт по "Турецкому потоку", в Европу. По мнению "Газпрома", ТАР будет иметь проблемы с наполнением, поскольку Азербайджану нужен газ для закачки в пласт для поддержания нефтедобычи.

Представитель ТАР в ходе конференции отказалась комментировать возможные переговоры по использованию газопровода "Газпромом", подчеркнув, что компания предложит свободные мощности рынку до того, как газопровод будет построен. "В настоящее время мы сосредоточены на строительстве и проводим рыночные тесты на предмет возможного расширения мощности", - заявила она.

По ее словам, ТАР будет поставлять 1,5 млрд кубометров газа в Грецию в рамках первой фазы, готов поставлять 1 млрд кубометров в Болгарию и около 8-8,5 млрд куб. м газа в Италию, остальную Европу.

В свою очередь Э.Руджери заметил, что Poseidon не предназначен лишь для поставки газа из "Турецкого потока", а может быть использован и для доставки газа из Курдистана, шельфа Израиля и Кипра и прочих проектов.

"Мы будем разговаривать с поставщиками, и в зависимости от их желаний будет определена мощность, пока газопровод проектируется на максимум в 20 млрд куб. м газа", - заметил Э.Руджери, не уточнив предполагаемую стоимость газопровода.

TAP уже строится и будет готов к 2020 году, по Poseidon планируется принять окончательное инвестрешение лишь к окончанию строительства" Турецкого потока", в конце 2019 года, и запустить в 2023 году.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта строительства газопровода оценивается в 4,5 млрд евро, из которых к настоящему времени потрачено 2,3 млрд евро. Работы в рамках проекта выполнены на 53%.

Акционеры Poseidon - греческая DEPA и итальянская Edison.

Проект газопровода Poseidon был разработан и утвержден с целью соединения газотранспортных систем Греции и Италии. Планируется расширение газопровода для обеспечения прямых поставок газа с турецко-греческой границы в Италию.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, TAP, TANAP


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