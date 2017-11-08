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Финансы 08.11.2017 21:05

Представительство ЕБРР вновь открылось в Ташкенте после восьмилетнего перерыва

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) восстанавливает полноценную работу в Узбекистане - в среду в Ташкенте открылось представительство ЕБРР.

В церемонии открытия принял участие первый вице-президент ЕБРР Фил Беннетт, сообщивший, что после почти восьмилетнего перерыва Совет директоров утвердил реализацию в республике первых двух проектов на сумму $120 млн.

По его словам, большая часть этих средств - $100 млн будет направлена Национальному банку Узбекистана для поддержки малого бизнеса, а также организации торгового финансирования. Оставшуюся сумму разделят две частные компании - производитель соков и фармацевтическое предприятие.

Ф.Беннетт сообщил, что ЕБРР намерен дополнительно выделить Узбекистану до конца 2018 года еще около $300 млн.

"С того момента, как акционеры ЕБРР приняли решение возобновить работу в Узбекистане, нам удалось подготовить целый ряд проектов, которые будут подписаны до конца текущего и в будущем году. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", - отметил представитель Европейского банка.

По его словам, текущая и будущая работа финансового института в республике напрямую связана с реформами, которые поводит руководство Узбекистана, и их успех будет влиять на финансирование тех или иных проектов.

При этом первый вице-президент ЕБРР от имени банка приветствовал реформы в Узбекистане, многие из которых, по его словам, "носят смелый и амбициозный характер".

Узбекистан вступил в ЕБРР в 1992 году. С этого времени банк реализовал в республике десятки проектов в сфере энергетики, предпринимательства, транспорта, строительства, разработки минеральных ресурсов, коммунального хозяйства. Руководство банка также намеревалось сфокусировать деятельность на поддержке частного сектора, проектах водоснабжения и трансграничной торговли, способных повысить жизненный уровень населения. Однако к 2009 году взаимоотношения сторон были практически заморожены. Тогда банк объявил об отказе кредитовать правительство Узбекистана в качестве ответной реакции на медлительность в проведении рыночных реформ.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕБРР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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