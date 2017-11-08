Президент Польши считает необходимым держать двери ЕС открытыми, особенно в связи с Brexit

Президент Польши Анджей Дуда считает, что, несмотря на вызванный "брекзитом" кризис, двери Евросоюза должны быть открытыми для новых членов.

"Сегодня в интересы Польши и не только Польши, по моему мнению, в интересы всего Евросоюза входит, чтобы двери ЕС были открытыми для новых членов", - заявил А.Дуда на совместной с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили пресс-конференции в Варшаве, говоря о перспективах Грузии в вопросе интеграции в Евросоюз.

По словам А.Дуды, Евросоюз должен быть готов принять новые страны, которые имеют амбиции стать его членами после того, как они будут удовлетворять всем необходимым для вступления в ЕС требованиям.

"Мы знаем, что в Евросоюзе кризис, одной из причин которого является Brexit, когда Великобритания решила выйти из ЕС. Этот процесс продолжается и в ближайшие годы будет реализован. Мы не должны себя обманывать", - подчеркнул президент Польши.

"В действительности выход Великобритании для Евросоюза является очень большим ослаблением. Если мы допустим, чтобы Евросоюз уменьшился в результате выхода Великобритании и, если ЕС решит, что он ослаб из-за этого и не может принять новых членов, тогда, как я считаю, это будет начало конца Евросоюза. Потому что появятся другие страны, которые возможно, решат выйти из ЕС", - сказал А.Дуда.

"Мы хотим, чтобы Евросоюз был как экономически, так и политически сильным союзом, способным составить конкуренцию США, Китаю и так далее", - подчеркнул президент Польши.