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Дальнее зарубежье 08.11.2017 21:50

Китай экспортировал в 2016 году чая почти на $1,5 млрд

Китай по итогам прошлого года экспортировал 320 тыс. тонн чая общей стоимостью почти $1,5 млрд, при этом был отмечен рост обоих показателей по сравнению с 2015 годом, сообщил глава Китайской ассоциации обращения чая Ван Цин.

По его словам, ситуация с экспортом чая благоприятная.

Посевные площади под чаем в КНР продолжают расти и по состоянию на конец 2016 года достигли почти 44 млн му (более 2,9 млн гектара). При этом постоянно повышается экспорт чая как в физическом, так и денежном выражении, сказал Ван Цин, выступая на выставке-ярмарке органической сельхозпродукции.

Китай является ведущим производителем и экспортером чая в мире. Доля страны в мировой чайной отрасли выросла с 7% в 2000 году до 26% в 2015 году.

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Тэги: КИТАЙ, ЧАЙ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]