Китай экспортировал в 2016 году чая почти на $1,5 млрд

Китай по итогам прошлого года экспортировал 320 тыс. тонн чая общей стоимостью почти $1,5 млрд, при этом был отмечен рост обоих показателей по сравнению с 2015 годом, сообщил глава Китайской ассоциации обращения чая Ван Цин.

По его словам, ситуация с экспортом чая благоприятная.

Посевные площади под чаем в КНР продолжают расти и по состоянию на конец 2016 года достигли почти 44 млн му (более 2,9 млн гектара). При этом постоянно повышается экспорт чая как в физическом, так и денежном выражении, сказал Ван Цин, выступая на выставке-ярмарке органической сельхозпродукции.

Китай является ведущим производителем и экспортером чая в мире. Доля страны в мировой чайной отрасли выросла с 7% в 2000 году до 26% в 2015 году.