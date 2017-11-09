Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 125 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 125 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся с оккупированных земель Азербайджана.
А.Азизов
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