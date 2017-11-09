Нефть слабо дорожает в четверг после снижения накануне, Brent выше $63,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после ослабления накануне из-за роста нефтедобычи и товарных запасов топлива в США, пишет MarketWatch.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 повысилась на 14 центов (0,22%) - до $63,63 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 8 центов (0,14%) - до $56,89 за баррель.

По итогам сессии в среду котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,20 (0,3%), до $63,49 за баррель. Цена WTI уменьшилась на $0,39 (0,7%), до $56,81 за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 2,24 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей, до минимума с марта 2015 года.

"Хотя повышение запасов нефти может представляться негативным фактором, запасы бензина и дистиллятов продолжают снижаться, несмотря на растущую загруженность НПЗ. Спрос на нефть должен расти на фоне снижения резервов нефтепродуктов и загруженности НПЗ на многолетних максимумах для этого времени года", - считает нефтяной аналитик ClipperData Трой Винсент.

Между тем, по словам Тарика Захира из Tyche Capital Advisors, "самым ошеломляющим показателем" в докладе Минэнерго стали данные о производстве нефти в США.

Добыча нефти в США подскочила на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,62 млн б/с - максимума для еженедельных данных за все время их сбора с 1983 года. Среднесуточный показатель на основании ежемесячных расчетов был выше в начале 1970-х годов, около 10 млн б/с.

S&P Global Platts в среду опубликовало опрос официальных представителей государств ОПЕК и аналитиков отрасли, которые оценивают октябрьское снижение нефтедобычи в странах картеля в 90 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем - до 32,57 млн б/с. Резкое падение наблюдалось в Ираке и Нигерии.