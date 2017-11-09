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Дальнее зарубежье 09.11.2017 10:01

Трамп на встрече с председателем КНР призвал ускорить решение северокорейского кризиса

Президент США Дональд Трамп настаивает на решении проблемы Северной Кореи в кратчайшие сроки.

"Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем кто-либо действовать по этой проблеме", - сказал Д.Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную", - заявил президент США.

"Я знаю о вашем (китайском - ИФ) президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений", - подчеркнул Д.Трамп.

"Я также призываю Россию оказать помощь в решении этой потенциально трагической проблемы", - добавил президент США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]