Трамп на встрече с председателем КНР призвал ускорить решение северокорейского кризиса

Президент США Дональд Трамп настаивает на решении проблемы Северной Кореи в кратчайшие сроки.

"Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем кто-либо действовать по этой проблеме", - сказал Д.Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную", - заявил президент США.

"Я знаю о вашем (китайском - ИФ) президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений", - подчеркнул Д.Трамп.

"Я также призываю Россию оказать помощь в решении этой потенциально трагической проблемы", - добавил президент США.