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ТЭК 09.11.2017 09:52

Азербайджан в 2060г может добыть 3-хмиллиардную тонну нефти - SOCAR

Азербайджан в 2060 году может добыть трехмиллиардную тонну нефти, считает первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

«Расчеты показывают, что мы сможем добыть третий миллиард тонн нефти в Азербайджане примерно в 2060 году», - сказал Х.Юсифзаде.

По его мнению, в 2055 году в Азербайджане может быть добыт 2-хтриллионный кубометр газа.

Как сообщалось ранее, первый миллиард тонн нефти в Азербайджане был добыт в 1971 году, 2-хмиллиардная тонна нефти – в 2017 году.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]