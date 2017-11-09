Азербайджан в 2060г может добыть 3-хмиллиардную тонну нефти - SOCAR

Азербайджан в 2060 году может добыть трехмиллиардную тонну нефти, считает первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.
«Расчеты показывают, что мы сможем добыть третий миллиард тонн нефти в Азербайджане примерно в 2060 году», - сказал Х.Юсифзаде.
По его мнению, в 2055 году в Азербайджане может быть добыт 2-хтриллионный кубометр газа.
Как сообщалось ранее, первый миллиард тонн нефти в Азербайджане был добыт в 1971 году, 2-хмиллиардная тонна нефти – в 2017 году.
А.Азизов
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