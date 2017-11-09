Собчак поддержала санкции США против России - СМИ

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что намерена баллотироваться на пост президента РФ на выборах 2018 года, оправдала санкции США против России.

"Я считаю, что ответственность за ужасные международные отношения, которые существуют сейчас, лежит на России, нарушившей международное право",- сказала она в интервью телеканалу CNN.

Вместе с тем, она отметила, "поддерживает санкции" США, но, по ее мнению, они не должны касаться основной массы российского населения.

По ее словам, "Крым принадлежит Украине в соответствии с международными законами", а крымский референдум 2014 года был инициирован Москвой, чтобы оправдать присоединение полуострова к России.

Она выразила уверенность, что сможет "привлечь людей пойти проголосовать против системы, проголосовать за Ксению Собчак".

По ее словам, она не спрашивала разрешения президента Владимира Путина на выдвижение своей кандидатуры на выборы.

"Мне не нужно чье-то согласие, чтобы идти на выборы", - подчеркнула она.

"Мне представляется вполне уместным сказать прямо в лицо, что на этих выборах я буду противостоять Путину. Но мне не нужно чье-либо согласие, и не нужно никого об этом спрашивать", - заявила К.Собчак.