Банки-агенты АИФ в январе-сентябре увеличили ипотечное кредитование почти в 120 раз

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в январе-сентябре 2017 года составил 130,3 млн манатов, что в 118,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
В том числе в сентябре банки-агенты фонда выдали кредитов на 17,2 млн манатов.
По данным ЦБА, АИФ в январе-сентябре рефинансировал кредитов на сумму 58,8 млн манатов (рост на 87,8%).
АИФ в январе-сентябре разместил облигаций на сумму 185 млн манатов (в январе-сентябре 2016 года не размещал - ИФ).
В январе-сентябре фонд получил из госбюджета Азербайджана 35,4 млн манатов для выдачи социальной ипотеки, в том числе в сентябре – 4,3 млн манатов.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций. Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.
В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 125 раз - Минобороны Азербайджана
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В центре Грозного до конца 2017 года откроется парк имени Гейдара Алиева
ТЦ Шахдаг откроет зимний сезон 16 декабря
Каталонии предвещают преодоление туристического спада к февралю 2018 года
Ридли Скотт решил убрать из своего нового фильма сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером - СМИ
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Додон посетит Армению, он называет полезным опыт Еревана, входящего в ЕАЭС и готовящегося подписать с ЕС соглашение
Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией, утверждает депутат из президентского блока Винник
США планируют выделить $4,6 млрд на оборону европейских союзников от российской угрозы
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»