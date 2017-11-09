В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина весом 12 т

Полиция Колумбии перехватила 12-тонную партию кокаина стоимостью около $360 млн, сообщает колумбийская радиостанция "Караколь".

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал это событие крупнейшим в истории страны изъятием партии наркотиков.

Партия кокаина принадлежала картелю "Клан дель Гольфо" - вооруженному формированию, контролирующему черный рынок наркотиков в регионах, ранее занятых Революционными вооруженными силами Колумбии.

Наркотики были обнаружены на одной из ферм в схроне, оборудованном в земле и прикрытом банановыми листьями.

В операции по изъятию принимали участие около 400 полицейских, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков.