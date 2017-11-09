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Дальнее зарубежье 09.11.2017 10:59

В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина весом 12 т

Полиция Колумбии перехватила 12-тонную партию кокаина стоимостью около $360 млн, сообщает колумбийская радиостанция "Караколь".

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал это событие крупнейшим в истории страны изъятием партии наркотиков.

Партия кокаина принадлежала картелю "Клан дель Гольфо" - вооруженному формированию, контролирующему черный рынок наркотиков в регионах, ранее занятых Революционными вооруженными силами Колумбии.

Наркотики были обнаружены на одной из ферм в схроне, оборудованном в земле и прикрытом банановыми листьями.

В операции по изъятию принимали участие около 400 полицейских, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, КОКАИН, ЗАДЕРЖАНИЕ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]