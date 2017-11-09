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Туризм 09.11.2017 12:00

Каталонии предвещают преодоление туристического спада к февралю 2018 года

Каталония преодолеет туристический спад к февралю 2018 года, Испания увеличит турпоток на 9%-10% по сравнению с 2016 годом, сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра энергетики, туризма и цифровых технологий страны Альваро Надаля.

"Каталония пережила туристический спад в октябре в результате политического кризиса, открытого провозглашением независимости, но после досрочных выборов, которые состоятся 21 декабря, ситуация будет нормализована. Мы ожидаем улучшения к февралю, и в целом наши перспективы на 2018 год оцениваются как еще более положительные", - заявил А.Надаль на выставке World Travel Market в Лондоне.

По его словам, нынешняя ситуация "не влияет на экономическую и социальную жизнь Каталонии", так как на улицах Барселоны и всего региона "привычная обстановка, которая отмечается и в обращении с туристами".

Что касается статистики, которая указывает на снижение в регионе в октябре турпотока, А.Надаль призвал дождаться официальных данных. Он отметил, что официальная статистика пока показывает только данные за сентябрь, а озвученные в октябре экспертные оценки были "несколько эмоциональными" и отражают негативные тренды, основываясь лишь на краткосрочной тенденции, говорится в сообщении АТОР.

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Тэги: КАТАЛОНИЯ, ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]