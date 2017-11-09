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Дальнее зарубежье 09.11.2017 11:28

Украине следует повысить эффективность выполнения заданий совместной программы с НАТО - замгенсекретаря альянса

Киев должна усилить выполнение заданий годовой национальной программы "Украина-НАТО" на уровне министерств и ведомств и усовершенствовать межведомственную координацию, заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Как сообщается на правительственном портале, об этом речь шла на встрече А.Альваргонсалеса с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, по словам И.Климпуш-Цинцадзе, Украина сейчас сосредоточена на том, чтобы привести годовую национальную программу под эгидой комиссии "Украина-НАТО" в соответствие с программами стран, выполнявших План действий по членству в Альянсе. Вице-премьер также отметила, что замечания и рекомендации октябрьской оценочной миссии НАТО о выполнении годовой национальной программы будут учтены и внедрены кабинетом министров Украины с целью комплексного выполнения всех заданий программы.

Как сообщает служба вице-премьера, во время обсуждения вопроса позиции Венгрии о блокировании в кругу НАТО решений, которые касаются Украины, А.Альваргонсалес отметил, что отсутствие понимания на двустороннем уровне по какому-то вопросу не может быть переведено на многосторонний формат.

Стороны обсудили также другие вопросы политического сотрудничества между Украиной и НАТО. В частности, шла речь о деятельности платформы НАТО по изучению опыта противостояния гибридным угрозам, а также работу трастовых фондов НАТО. Отдельное внимание собеседники уделили вопросу реализации государственной политики по гендерному равенству и реализации резолюции Совета безопасности ООН 1325 "Женщины. Мир Безопасность".

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]