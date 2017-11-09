Си Цзиньпин заявил о начале нового этапа отношений между КНР и США

Китайско-американские отношения в настоящее время находятся на пороге нового этапа развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с находящимся в Пекине с визитом президентом США Дональдом Трампом.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас китайско-американские отношения находятся на исторической отправной точке нового этапа развития", - цитирует заявление китайского руководителя центральное телевидение Китая.

Председатель КНР отметил, что главы двух государств пришли к единому мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных Штатов, то "сотрудничество между ними является единственным правильным выбором", говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также обратил внимание на важность поддержания контактов на высшем уровне, и высказался в пользу "координации действий по вопросам Корейского полуострова и Афганистана, другим важнейшим международным и региональным проблемам".