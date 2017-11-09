Си Цзиньпин заявил о начале нового этапа отношений между КНР и США

Китайско-американские отношения в настоящее время находятся на пороге нового этапа развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с находящимся в Пекине с визитом президентом США Дональдом Трампом.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас китайско-американские отношения находятся на исторической отправной точке нового этапа развития", - цитирует заявление китайского руководителя центральное телевидение Китая.
Председатель КНР отметил, что главы двух государств пришли к единому мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных Штатов, то "сотрудничество между ними является единственным правильным выбором", говорится в сообщении.
Си Цзиньпин также обратил внимание на важность поддержания контактов на высшем уровне, и высказался в пользу "координации действий по вопросам Корейского полуострова и Афганистана, другим важнейшим международным и региональным проблемам".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 125 раз - Минобороны Азербайджана
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В центре Грозного до конца 2017 года откроется парк имени Гейдара Алиева
Китайская корпорация подписала с "Боингом" соглашение о приобретении 300 самолетов - СМИ
Китай и Аляска подписали соглашение об СПГ-проектах на $43 млрд
Банки-агенты АИФ в январе-сентябре увеличили ипотечное кредитование почти в 120 раз
ТЦ Шахдаг откроет зимний сезон 16 декабря
Каталонии предвещают преодоление туристического спада к февралю 2018 года
Ридли Скотт решил убрать из своего нового фильма сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером - СМИ
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»