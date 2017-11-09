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Дальнее зарубежье 09.11.2017 11:11

Си Цзиньпин заявил о начале нового этапа отношений между КНР и США

Китайско-американские отношения в настоящее время находятся на пороге нового этапа развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с находящимся в Пекине с визитом президентом США Дональдом Трампом.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас китайско-американские отношения находятся на исторической отправной точке нового этапа развития", - цитирует заявление китайского руководителя центральное телевидение Китая.

Председатель КНР отметил, что главы двух государств пришли к единому мнению, что отношения между Китаем и США имеют большое значение для поддержания глобального мира, процветания и стабильности. Что касается самих Китая и Соединенных Штатов, то "сотрудничество между ними является единственным правильным выбором", говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также обратил внимание на важность поддержания контактов на высшем уровне, и высказался в пользу "координации действий по вопросам Корейского полуострова и Афганистана, другим важнейшим международным и региональным проблемам".

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]