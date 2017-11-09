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Дальнее зарубежье 09.11.2017 12:21

США планируют выделить $4,6 млрд на оборону европейских союзников от российской угрозы

Проектом оборонного бюджета США на 2018 финансовый год, одобренного обеими палатами американского конгресса, запланировано выделение $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания.

"Санкционировать выделение $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, чтобы повысить степень уверенности союзников по НАТО и обеспечить позиции США в Европе по сдерживанию и обороне", - говорится в документе.

Европейская инициативе сдерживания - программа помощи США союзникам в Европе по противостоянию "российской угрозе".

В бюджете впервые "противодействие российской угрозе" выделено отдельной статьей. Это обусловлено, как говорится в проекте, "продолжающимися агрессивными действиями России".

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ЕВРОПА, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]