США планируют выделить $4,6 млрд на оборону европейских союзников от российской угрозы

Проектом оборонного бюджета США на 2018 финансовый год, одобренного обеими палатами американского конгресса, запланировано выделение $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания.

"Санкционировать выделение $4,6 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, чтобы повысить степень уверенности союзников по НАТО и обеспечить позиции США в Европе по сдерживанию и обороне", - говорится в документе.

Европейская инициативе сдерживания - программа помощи США союзникам в Европе по противостоянию "российской угрозе".

В бюджете впервые "противодействие российской угрозе" выделено отдельной статьей. Это обусловлено, как говорится в проекте, "продолжающимися агрессивными действиями России".