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Дальнее зарубежье 09.11.2017 11:14

Путин и Трамп проведут встречу, скорее всего, 10 ноября - Ушаков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, скорее всего, состоится в пятницу, 10 ноября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вот сейчас, в эти минуты согласовывается (время встречи)", - сказал Ю.Ушаков журналистам в четверг утром.

На уточняющий вопрос, когда ожидается беседа двух президентов - в пятницу или в субботу, Ю.Ушаков ответил: "Скорее всего, это будет 10 ноября".

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Тэги: ПУТИН, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]