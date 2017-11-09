Путин и Трамп проведут встречу, скорее всего, 10 ноября - Ушаков

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, скорее всего, состоится в пятницу, 10 ноября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вот сейчас, в эти минуты согласовывается (время встречи)", - сказал Ю.Ушаков журналистам в четверг утром.
На уточняющий вопрос, когда ожидается беседа двух президентов - в пятницу или в субботу, Ю.Ушаков ответил: "Скорее всего, это будет 10 ноября".
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