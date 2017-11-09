Турецкие спецслужбы арестовали в столице 101 подозреваемого в связях с ИГ

Турецкие спецслужбы в четверг утром задержали 101 подозреваемого в связях с террористической организацией "Исламского государства" (ИГ) в Анкаре в рамках операции по борьбе с терроризмом, сообщает газета "Хюрриет".

Ранее в Турции были выданы ордера на арест 245 человек по обвинению в связях с ИГ, отмечается в сообщении.