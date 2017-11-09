Китай и Аляска подписали соглашение об СПГ-проектах на $43 млрд

Три госкорпорации Китая в четверг подписали соглашение с властями Аляски и компанией Alasca Gasline Development Corp. (AGDC) о реализации на территории американского штата проектов по сжижению природного газа на $43 млрд.
С китайской стороны в соглашении участвуют China Petrochemical Corp. (Sinopec), госфонд China Investment Corp. (CIC) и Bank of China, говорится в сообщении правительства Аляски.
Документ подписан в ходе официального визита президента США Дональда Трампа в Китай.
Согласно оценкам, приведенным правительством Аляски, договоренности о газе с китайскими компаниями со временем позволят сократить торговый дефицит США в отношениях со странами Азии на $10 млрд в год. В 2016 году дефицит только с Китаем составил $347 млрд.
Кроме того, соглашение позволит создать до 12 тыс. рабочих мест в США на период строительства объектов.
"Помимо выравнивания двусторонней торговли, экспорт СПГ из США в Китай будет способствовать усилиям китайской стороны, направленным на улучшение качества воздуха и переходу к будущему с более низкими выбросами углекислого газа за счет отказа от угля в пользу природного газа", - заявил президент Energy Foundation China Чжоу Цзи.
За последнее десятилетие потребление газа в Китае увеличилось более чем в четыре раза, и он занял третье место в мире по объемам его импорта. Потребление газа с начала 2017 года на 18% превышает уровень за тот же период прошлого года. Основными поставщиками газа в Китай являются Катар и Австралия, ведется работа над поставками российского газа по трубопроводам.
США располагают запасами природного газа в размере 330 трлн кубических футов, однако стране пока не хватает экспортных мощностей, особенно на тихоокеанском побережье.
Губернатор Аляски Билл Уокер с момента избрания в 2014 года выступает за строительство трубопровода протяженностью почти 1,3 тыс. км для перекачки газа с месторождения North Slope в порт Найкиски, где предстоит создать терминал для сжижения газа и последующего экспорта. Б.Уокер - единственный губернатор США, сопровождающий Д.Трампа в ходе визита в Китай.
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