Газпром и Unicredit подписали кредитное соглашение на 700 млн евро

"Газпром"и банк Unicredit S.p.A. подписали кредитное соглашение на 700 млн евро сроком на 5 лет, говорится в сообщении газовой компании.
Средства привлекаются "Газпромом" на общекорпоративные цели.
Баку заинтересован в углублении сотрудничества со странами Африки - глава МИД Азербайджана
Азербайджан продолжит оказывать помощь НАТО в Афганистане и после 2017 года – министр обороны
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать до конца года встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник
Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне
Мэр Москвы завел личный сайт, где, в том числе, будет разъяснять горожанам мотивы своих решений
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Режим ЧС введен в Ижевске после обрушения подъезда жилого дома
Полиция Киева проверяет сообщения о минировании одной из линий метро и палаточного городка на Майдане
Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»