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СНГ 09.11.2017 12:32

Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией, утверждает депутат из президентского блока Винник

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Как сообщает телеканал "Прямой", об этом депутат сказал после заседания фракции в среду вечером, которое прошло в администрации президента.

"Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, - она остается на рассмотрении комитета - будем определяться в дальнейшем с модальностями", - отметил И.Винник.

Накануне группа внефракционных народных депутатов в Раде внесла поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе, которой предлагается разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв дипломатических отношений со "страной-агрессором", которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.

9 ноября газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Верховной Рады из Блока Порошенко И.Винник намерен внести поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса о необходимости разрыва дипотношений с РФ.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]