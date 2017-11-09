Порошенко против разрыва дипломатических отношений с Россией, утверждает депутат из президентского блока Винник

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Как сообщает телеканал "Прямой", об этом депутат сказал после заседания фракции в среду вечером, которое прошло в администрации президента.

"Президент не поддерживает идею разрыва отношений с Российской Федерацией. Эта идея, которую я предлагал парламентскому комитету, - она остается на рассмотрении комитета - будем определяться в дальнейшем с модальностями", - отметил И.Винник.

Накануне группа внефракционных народных депутатов в Раде внесла поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины в Донбассе, которой предлагается разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв дипломатических отношений со "страной-агрессором", которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.

9 ноября газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Верховной Рады из Блока Порошенко И.Винник намерен внести поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса о необходимости разрыва дипотношений с РФ.