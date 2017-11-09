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Финансы 09.11.2017 15:45

ЦБ необходимо 2-3 года для завершения процесса оздоровления банковского сектора - Тулин

Банку России потребуется еще 2-3 года для завершения процесса оздоровления банковского сектора, после чего отзыв лицензий или финансовое оздоровление кредитных организаций станет редким случаем, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в Новосибирске в четверг.

"Процесс оздоровления финансового сектора, банковского сектора, нынешний этап его - мы условно считаем, что он начался в конце 2013 года, когда темп отзывов лицензий резко возрос, сейчас продолжается, и еще потребуется (для его завершения - ИФ) несколько лет - обычно 2-3 года", - сказал Д.Тулин.

По его словам, задача регулятора - сократить количество отзывов лицензий на фоне здоровой ситуации в банковском секторе.

"Цель наша - вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается неважно как - отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой, чтобы он был редким событием - раз в несколько лет случилось, чтобы это было сенсацией. Но мы хотим вернуться к этому состоянию на фоне крепких, финансово устойчивых банков с достоверной и правдивой финансовой отчетностью", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

Вместе с тем он отметил, что ЦБ не видит необходимости в ближайшее время задействовать Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), через который санируются крупные банки.

"Мы считаем, что он (фонд - ИФ) будет не часто применяться, а достаточно редко. Во-вторых, в ближайшее время мы надеемся его не применять, потому что ситуация в банковском секторе стабильная", - сказал Д.Тулин.

Ранее на этой неделе Д.Тулин заявил, выступая с лекцией в Екатеринбурге, что Банк России не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. "Он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее", - сказал он во вторник, 7 ноября.

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Тэги: БАНКИ, РАСЧИСТКА, ЦБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]