ЦБ необходимо 2-3 года для завершения процесса оздоровления банковского сектора - Тулин

Банку России потребуется еще 2-3 года для завершения процесса оздоровления банковского сектора, после чего отзыв лицензий или финансовое оздоровление кредитных организаций станет редким случаем, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в Новосибирске в четверг.
"Процесс оздоровления финансового сектора, банковского сектора, нынешний этап его - мы условно считаем, что он начался в конце 2013 года, когда темп отзывов лицензий резко возрос, сейчас продолжается, и еще потребуется (для его завершения - ИФ) несколько лет - обычно 2-3 года", - сказал Д.Тулин.
По его словам, задача регулятора - сократить количество отзывов лицензий на фоне здоровой ситуации в банковском секторе.
"Цель наша - вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается неважно как - отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой, чтобы он был редким событием - раз в несколько лет случилось, чтобы это было сенсацией. Но мы хотим вернуться к этому состоянию на фоне крепких, финансово устойчивых банков с достоверной и правдивой финансовой отчетностью", - подчеркнул первый зампред ЦБ.
Вместе с тем он отметил, что ЦБ не видит необходимости в ближайшее время задействовать Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), через который санируются крупные банки.
"Мы считаем, что он (фонд - ИФ) будет не часто применяться, а достаточно редко. Во-вторых, в ближайшее время мы надеемся его не применять, потому что ситуация в банковском секторе стабильная", - сказал Д.Тулин.
Ранее на этой неделе Д.Тулин заявил, выступая с лекцией в Екатеринбурге, что Банк России не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. "Он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее", - сказал он во вторник, 7 ноября.
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