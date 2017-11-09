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Регион 09.11.2017 16:15

Все вопросы поставки зерна в Турцию решены - Минсельхоз РФ

Все вопросы, связанные с экспортом зерна в Турцию, решены, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на первой конференции Национальной ассоциации экспортёров сельхозпродукции в четверг в Москве.

"По Турции, как я понимаю, вопросы все решены. Особенно нас всех волнует востребованность зерна на мировом рынке. Вы знаете, что у нас стоит задача по наращиванию объёма и качества", - сказал он.

По его словам, с начала сельхозгода (с июля 2017 года) Турция занимает второе место после Египта среди ведущих покупателей российского зерна.

Как сообщалось, в начале октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым экспортеры должны были регистрировать договоры на поставку зерна в посольстве или представительствах Турции. Это значительно осложняло процедуру оформления экспорта.

Введение нового порядка эксперты рынка связывали с "помидорной войной" между двумя странами. С 1 ноября РФ разрешила ввоз турецких томатов в объёме 50 тыс. тонн.

Как сообщил Д.Хатуов журналистам в кулуарах конференции, сегодня российские производители овощей закрытого грунта готовы конкурировать на внутреннем рынке "с объемом экспорта, который имеет место". "Когда мы говорим о санкционированных объемах поставки томатов из Турции, хотелось бы напомнить, что есть неофициальная статистика реэкспорта почти этих же объёмов, которые как были на российском рынке, так и есть", - заявил он.

"Сегодня у нас площадь вводимых современных тепличных комплексов составляет не менее 30 га, а в текущем году мы одобрили проекты на ближайшие полтора года площадью 615 га, - сообщил Д.Хатуов. - Поэтому судите сами: российский покупатель, имея выбор, сделает свой выбор. Мы уверены, что он будет в пользу российского производителя". Но покупатели должны иметь доступ и к другой продукции, заметил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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