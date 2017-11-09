НАТО обсудит варианты оказания дополнительной поддержки Афганистану - Столтенберг

Министры обороны НАТО в четверг обсуждают дальнейшую поддержку Афганистана со стороны, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, по словам которого страны-члены и страны-партнеры пообещали направить в страну дополнительные силы для участия в миссии поддержки альянса.
"Сегодня мы решим, что нужно сделать дополнительно, чтобы укрепить боеспособность вооруженных сил Афганистана в борьбе с международным терроризмом и создать среду для достижения в стране конечной цели, то есть мира и примирения", - сказал Й.Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета во второй день встречи министров обороны.
Генсек альянса, сказавший во вторник, что союзники дополнительно отправят для участия в миссии Resolute Support в Афганистане около 3000 военнослужащих, подчеркнул в четверг, что НАТО и его партнеры пообещали прислать дополнительные силы, но в широком плане придерживаются в своей стратегии по Афганистану условного подхода.
"Вооруженные силы Афганистана почти три года отвечают за государственную безопасность. Это было непросто. Обстановка в области безопасности по-прежнему полна испытаний, как показали произошедшие за последние недели трусливые нападения на гражданских лиц и вооруженные силы", - сказал бывший премьер-министр Норвегии.
По словам, военнослужащие и полиция Афганистана каждый день демонстрируют профессионализм и смелость.
"Наша миссия Resolute Support, заключающаяся в их обучении и оказании поддержки, позволила добиться позитивных результатов. Сейчас в рамках миссии служит более 13 000 военных из 39 членов и партнеров НАТО", - сказал Й.Столтенберг.
Встреча министров обороны началась во второй половине дня в среду со встречи группы ядерного планирования НАТО. За ней последовало обсуждение министрами обороны дальнейшей адаптации к изменившейся обстановке в области безопасности и пересмотра структуры командования. Вечером к министрам присоединилась верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, принявшая участие в обсуждении международных вопросов безопасности.
В четверг министры обсудят миссию поддержки НАТО в Афганистане Resolute Support, в дискуссии также примут участие министры обороны стран-партнеров НАТО. Встреча завершится заседанием министров обороны антиигиловской коалиции под руководством министра обороны США Джеймса Мэттиса.
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