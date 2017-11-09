Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2018 г. с 1,4% до 1,6%

Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует увеличение ВВП России на 1,6% в 2018 году, что лучше майской оценки, составлявшей 1,4%.

Как говорится в осеннем макропрогнозе ЕК, оценка роста российской экономики в 2017 году подтверждена на уровне 1,7%.

В 2019 году (первая оценка) ожидается замедление подъема до 1,5%.

"Улучшению перспектив роста способствовала продолжающаяся стабилизация макроэкономической среды и подъем цен на нефть, что привело к повышению делового и потребительского доверия и всеобъемлющему росту внутреннего спроса", - отмечают эксперты Еврокомиссии.

ЕК прогнозирует инфляцию в РФ в этом году на уровне 3,9%, в 2018 году - 3,7%. Эксперты ведомства положительно оценивают деятельность ЦБ РФ, который успешно сдерживает рост цен, и ожидают дальнейшего снижения процентных ставок в стране.

Кроме того, по оценкам Еврокомиссии, в России продолжится бюджетная консолидация, хотя повышение нефтяных доходов и рост экономической активности, вероятно, позволят немного увеличить номинальные госрасходы. Бюджетный дефицит в РФ в 2019 году, вероятно, сократится до 1,1% ВВП с 3,7% ВВП в 2016 году.

Прогнозы цен на нефть Brent немного снижены с майских уровней - на текущий год на 3,3%, до $53,6 за баррель, на 2018 год - на 0,2%, до $55,7 за баррель. В 2019 году ожидается уменьшение среднегодовой цены Brent до $54,7 за баррель.

В отношении других ведущих emerging markets прогнозы ЕК остаются разнородными, хотя в целом ожидается восстановление экономики на прогнозном горизонте (по 2019 год включительно).

Так, прогнозы для Китая улучшены - с 6,6% до 6,8% в 2017 году, с 6,3% до 6,5% в 2018 году. В 2019 году ожидается торможение роста китайской экономики до 6,2%.

Еврокомиссия повысила прогноз для ВВП Бразилии на 2017 год с 0,5% до 0,6%, но в следующем году, как и ранее, предполагается усиление подъема до 1,8%.

Прогноз европейского регулятора для ВВП Индии на 2017 год ухудшен с 7,2% до 6,6%. В 2018 году рост, вероятно, усилится до 7,5%, в 2019 году - до 7,6%.

Рост ВВП Мексики может оказаться выше майских ожиданий: 2,1% в 2017 году и 2,2% в 2018 году против весенних оценок на уровне 1,7% и 2,1% соответственно.