Мэр Москвы завел личный сайт, где, в том числе, будет разъяснять горожанам мотивы своих решений

Мэр столицы Сергей Собянин открыл собственный сайт и пообещал объяснять москвичам, почему принял то или иное решение.
"Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: сергейсобянин.рф", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в четверг.
В своем первом комментарии на сайте мэр Москвы объяснил, почему завел еще один ресурс, кроме страниц "ВКонтакте" и в "Твиттере".
"Уверен, что вы многое знаете о городе. Знаете о том, что и где происходит. Во многом даже лучше, чем я. Потому что испытываете все на себе. Но, возможно, вы не знаете, почему это происходит. Почему принимаются именно такие решения, которые касаются непосредственно вас, города и района, в котором вы живете? Какие мотивы двигают мной, когда я принимаю те или иные решения?", - рассказал С.Собянин.
По его словам, сложнее всего принимать решения, от которых так или иначе зависит судьба миллионов жителей города.
"Но эти решения принимать надо - это моя профессия, моя обязанность, моя ответственность. Не все решения популярны, многие кажутся спорными и проблематичными. В моем блоге я постараюсь объяснить, почему они были приняты", - пояснил мэр Москвы.
С.Собянин заявил, что ему очень важны опыт, знания и добрый совет москвичей, чтобы избежать ошибок.
"Мне важна и ваша поддержка. Поэтому я решил открыть свой неофициальный сайт", - добавил он.
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