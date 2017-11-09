SDI Group Ильгара Гаджиева построит высотный ЖК на проспекте Вернадского в Москве за $90 млн

Объем инвестиций в строительство нового высотного жилого комплекса на проспекте Вернадского в Москве составит около 5 млрд рублей (около $90 млн), заявил на пресс-конференции в четверг акционер и президент SDI Group Ильгар Гаджиев.
По его словам, проект точечной застройки, состоящий из двух башен высотой около 120 м, планируется вывести на рынок в ближайшее время.
И.Гаджиев отметил, что компания планирует в течение трех месяцев получить разрешительную документацию и реализовать проект за три года.
Ранее сообщалось, что SDI Group являлась соинвестором ЖК "Пироговская Ривьера" на севере Подмосковья. Уже достроена первая очередь площадью 80 тыс. кв. м, общая площадь комплекса с инфраструктурой составит 400 тыс. кв.м. Инвестиции в проект достигнут 4 млрд рублей. Ориентировочный срок завершения стройки - 2022 год.
"Если рынок позволит, проект будет реализован за три года", - добавил И.Гаджиев.
По его словам, в структуре инвестиций в проект нет обязательств перед банками. Около 40% средств вложили дольщики.
Как сообщалось, проект реализуется в 12 км от МКАД в Мытищинском районе Московской области. Проект комфорт-класса предполагает застройку 49 га недвижимостью общей площадью около 560 тыс. кв. м, в том числе 320 тыс. кв. м жилья (20 корпусов).
SDI Group - холдинговая структура, акционер и президент которой И.Гаджиев возглавлял работавшую в Азербайджане корпорацию "Аккорд". Компания специализируется на жилищном строительстве и инфраструктуре, в частности, на строительстве дорог и программе благоустройства "Моя улица".
В рамках развития последнего направления компания планирует в следующем году открыть завод по производству асфальта, а также цех плитки бордюров. Инвестиции в завод составят 450 млн рублей.
А.Азизов
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