Азербайджан продолжит оказывать помощь НАТО в Афганистане и после 2017 года – министр обороны

Азербайджан будет оказывать помощь обороне и безопасности Афганистана и после 2017 года, заявил министр обороны Закир Гасанов.

«9 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече, состоявшейся в Брюсселе на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. В ходе заседания были обсуждены вопросы безопасности в Афганистане, будущее миссии «Решительная поддержка», развитие афганских сил обороны и безопасности», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

З.Гасанов на заседании отметил вклад Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, особо подчеркнул реализацию различных программ в учебных, образовательных, инфраструктурных, транспортных, инвестиционных и других сферах с целью оказания помощи Афганистану.

«В своем выступлении министр довел до сведения участников встречи, что Азербайджан, как надежный партнер Альянса, будет оказывать помощь обороне и безопасности Афганистана и после 2017 года», - отмечается в сообщении.

З.Гасанов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс «создает большие возможности для обеспечения нужд миссии Решительная поддержка».

А.Азизов