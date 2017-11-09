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Дальнее зарубежье 09.11.2017 18:18

Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны

Грузия и впредь будет участвовать в международных операциях под эгидой НАТО, заявил в штаб-квартире НАТО глава Минобороны республики Леван Изория.

"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам и продолжит свое участие в международных операциях", - заявил в четверг Л.Изория на встрече глав Минобороны стран НАТО и партнеров, участвующих в северном командовании миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Заявление министра цитирует пресс-служба минобороны Грузии.

Встреча прошла в рамках проходящего в Брюсселе заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны и была организована министром обороны Германии.

Целью встречи, как отмечают в пресс-службе, было получение информации о существующей ситуации на севере Афганистана и определение будущих мероприятий, направленных на сохранение стабильности.

Там отметили, что информацию о существующих в регионе вызовах предоставили участникам встречи исполняющий обязанности главы минобороны Афганистана, генерал-лейтенант Тарик Шах Бахрам и командующий миссией "Решительная поддержка" генерал Джон Николсон.

На сегодняшний день в Афганистане находится около 870 грузинских военнослужащих, принимающих участие в миссии "Решительная поддержка". За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло около трех десятков грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]