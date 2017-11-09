Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны

Грузия и впредь будет участвовать в международных операциях под эгидой НАТО, заявил в штаб-квартире НАТО глава Минобороны республики Леван Изория.
"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам и продолжит свое участие в международных операциях", - заявил в четверг Л.Изория на встрече глав Минобороны стран НАТО и партнеров, участвующих в северном командовании миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Заявление министра цитирует пресс-служба минобороны Грузии.
Встреча прошла в рамках проходящего в Брюсселе заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны и была организована министром обороны Германии.
Целью встречи, как отмечают в пресс-службе, было получение информации о существующей ситуации на севере Афганистана и определение будущих мероприятий, направленных на сохранение стабильности.
Там отметили, что информацию о существующих в регионе вызовах предоставили участникам встречи исполняющий обязанности главы минобороны Афганистана, генерал-лейтенант Тарик Шах Бахрам и командующий миссией "Решительная поддержка" генерал Джон Николсон.
На сегодняшний день в Афганистане находится около 870 грузинских военнослужащих, принимающих участие в миссии "Решительная поддержка". За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло около трех десятков грузинских военнослужащих.
Баку заинтересован в углублении сотрудничества со странами Африки - глава МИД Азербайджана
Азербайджан продолжит оказывать помощь НАТО в Афганистане и после 2017 года – министр обороны
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать до конца года встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Нефть продолжает дорожать, цена Brent вновь поднялась до $64 за баррель
British Airways инвестирует 4,5 млрд фунтов за 5 лет в улучшение качества полетов
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2018 г. с 1,4% до 1,6%
Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник
Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне
Мэр Москвы завел личный сайт, где, в том числе, будет разъяснять горожанам мотивы своих решений
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»