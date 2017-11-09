Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне

Президент России Владимир Путин заявил, что отдельные случаи применения допинга в России есть, но системы допинга для спортсменов на государственном уровне никогда не было.
"В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить", - сказал глава государства, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.
При этом В.Путин признал, что "такие случаи, также как, впрочем, во многих других странах у нас есть". "Мы с ними разбираемся, работаем и будем работать", - заверил он.
"Мы, как любители спорта, а у нас действительно миллионы таких в стране, внимательно следим за тем, что происходит вокруг так называемого допингового скандала", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул: "Россия категорически против любых форм допинга". В качестве первого объяснения он назвал заботу о здоровье спортсменов. "Даже те, кто хотят добиться каких-то особых результатов, все равно они должны подумать об этом, а соответствующие структуры должны позаботиться, чтобы не было таких нарушений", - убежден глава государства. "Второе соображение - спортивное состязание должно быть честным, иначе оно утрачивает весь смысл, интерес к нему пропадает", - отметил президент.
В.Путин также заявил: "По сути, мы выполнили все требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)". Он напомнил, что в РФ создана общественная антидопинговая структура. "Мы передали всю систему антидопинговую из соответствующих государственных структур в Московский государственный университет, мы создали национальную программу", - сказал глава государства.
"Но, тем не менее, мы видим, что все чаще вбрасывается информация о возможном недопуске наших спортсменов к Олимпийским играм под предлогом нарушения допинговых правил на предыдущей Олимпиаде", - констатировал президент.
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