Путин рассчитывает, что инфляция в РФ будет в пределах 2,5-2,7%

Президент РФ Владимир Путин надеется, что инфляция в РФ будет в пределах 2,5-2,7%. Такой прогноз он высказал, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

"У нас инфляция планируется где то 2,5-2,7%, - сказал президент. - Это говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики". По мнению главы государства, это является "предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки центрального банка". "Вслед за ним как правило идет и снижение ставок банковских кредитов коммерческих банков. У Сбербанка много разных продуктов, я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение", - сказал он, отвечая на вопрос одной из девушек, которая работает на заводе вместе с мужем.