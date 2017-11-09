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СНГ 09.11.2017 19:00

Путин рассчитывает, что инфляция в РФ будет в пределах 2,5-2,7%

Президент РФ Владимир Путин надеется, что инфляция в РФ будет в пределах 2,5-2,7%. Такой прогноз он высказал, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

"У нас инфляция планируется где то 2,5-2,7%, - сказал президент. - Это говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики". По мнению главы государства, это является "предпосылкой для последующего снижения ключевой ставки центрального банка". "Вслед за ним как правило идет и снижение ставок банковских кредитов коммерческих банков. У Сбербанка много разных продуктов, я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение", - сказал он, отвечая на вопрос одной из девушек, которая работает на заводе вместе с мужем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ИНФЛЯЦИЯ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]