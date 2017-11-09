Великобритания намерена предоставить кредитные гарантии Saudi Aramco на $2 млрд

Правительство Великобритании намерено предоставить кредитные гарантии на сумму $2 млрд государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, пишет газета Financial Times.
Британский Минфин в четверг подтвердил, что провел серьезную комплексную проверку и готовится завершить одобрение кредитной поддержки Saudi Aramco через UK Export Finance (UKEF).
UKEF предоставляет зарубежным партнерам кредитные линии и гарантии для покупки ими британских товаров и услуг.
Один из источников FT назвал готовящееся соглашение "отчаянной попыткой" британских властей привлечь Saudi Aramco для проведения IPO в Лондоне.
Другой источник отметил, что заключение соглашения совпадает по времени с подготовкой Saudi Aramco к IPO.
В британском Минфине однако, отрицают, что планируемое соглашение каким-либо образом является попыткой подтолкнуть Saudi Aramco к проведению IPO в Лондоне.
"Это полностью отдельное соглашение", - отметил один из представителей Минфина.
"Мы предоставим Saudi Aramco поддержку в виде кредитных гарантий для проведения закупок в Великобритании. Ранее власти страны уже оказывали поддержку британскому экспорту в рамках совместных с Saudi Aramco проектов", - заявил представитель британского Минфина.
За последние годы UKEF предоставил Saudi Aramco кредиты на сумму порядка 500 млн фунтов стерлингов ($656 млн) для поддержки британского экспорта в рамках двух СП.
Власти Саудовской Аравии планируют в 2018 году разместить 5%-ную долю Saudi Aramco в ходе IPO, которое может стать крупнейшим в истории. Первичное размещение акций нефтекомпании является частью пакета амбициозных экономических реформ, объявленных ранее наследным саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, который оценивает всю Saudi Aramco в порядка $2 трлн.
На этой неделе представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондонская фондовая биржа (LSE) предложила "очень сильные аргументы" для привлечения к листингу Saudi Aramco. Ранее в текущем году Т.Мэй посещала Эр-Рияд, причем в составе британской делегации был главный исполнительный директор LSE Ксавье Роле.
Тем временем, президент США Дональд Трамп в минувшие выходные высказался в поддержку проведения IPO Saudi Aramco в Нью-Йорке.
В своем микроблоге в Twitter он заявил, что "высоко оценил бы", если бы компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), отметив, что это "важно для США".
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