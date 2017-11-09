В результате обрушения подъезда жилого дома в Ижевске разрушены 32 квартиры

В результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске пострадали более 30 квартир, сообщил представитель МЧС в ходе выезда на место главы Удмуртии Александра Бречалова.

32 квартиры разрушено, сообщил представитель регионального главка МЧС.

Он также сообщил, что эвакуирован соседний подъезд дома.

В настоящее время спасатели ищут пострадавших в результате обрушения пятого подъезда жилого дома на улице 10 лет Октября в Ижевске.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в общей сложности в доме проживает около 550 человек.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что в обрушившемся подъезде прописано 99 человек. "По предварительным данным в подъезде прописаны 99 человек. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 16:45 по бакинскому времени поступило сообщение от очевидцев об обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по ул.Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный.

На месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске найдено два тела погибших, сообщил ранее агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в экстренных службах.

Местные СМИ сообщают, что обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома. На фотографиях разрушенного дома, опубликованных в соцсетях, видно, что на первом этаже здания есть вывеска детского центра.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на МЧС региона, по предварительным данным, часть многоквартирного жилого дома в Ижевске обрушилась в результате взрыва бытового газа.