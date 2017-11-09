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Дальнее зарубежье 09.11.2017 19:22

В Ватикане запретят продажу сигарет со следующего года

Папа римский Франциск принял решение с 2018 года запретить продажу сигарет в Ватикане, сообщает в четверг газета "Репубблика".

"Папа римский решил, что Ватикан прекратит продажу сигарет своим сотрудникам, начиная с 2018 года. Причина очень проста: Святой престол не может быть связан с деятельностью, которая очевидно вредит здоровью", - сказал пресс-секретарь папы римского Грег Берк.

Г.Берк отметил, что Ватикан продает своим сотрудникам сигареты по сниженной цене, что является источником дохода для Святого престола.

"Тем не менее, ни один доход не может быть законным, если он ставит под угрозу человеческие жизни", - добавил пресс-секретарь, отметив, что по данным ВОЗ, ежегодно табакокурение становятся причиной более 7 млн смертей.

В настоящее время продажа сигарет в Ватикане разрешена только сотрудникам Ватикана и некоторым другим категориям лиц, не более пяти блоков на человека в месяц. Однако в 2015 году журнал "Эспрессо" писал, что "тысячам человек, не имеющим на это права, удается уносить домой пачки сигарет и кубинские сигары за небольшие деньги".

"Репубблика" отмечает, что курение распространено среди служителей католической церкви, сцены с курением обыграны в сериале Паоло Соррентино "Молодой папа".

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Тэги: ВАТИКАН, ЗАПРЕТ, СИГАРЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]