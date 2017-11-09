Казахстан скорректировал бюджет-2017, снизив его дефицит до 2,9% ВВП

Парламент Казахстана принял поправки в республиканский бюджет на 2017 год, предполагающие сокращение дефицита бюджета с 3,1% до 2,9% ВВП.
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял соответствующий закон на пленарном заседании в четверг, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Согласно внесенным поправкам, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов из Национального фонда и доходов от приватизации) увеличиваются на 1,2% - до 4,953 трлн тенге, расходы - на 9,8%, до 11,177 трлн тенге. Гарантированный и целевой трансферты из Нацфонда сохранены в ранее утвержденных размерах - 2,88 трлн тенге и 1,535 трлн тенге соответственно.
Дефицит бюджета сокращен на 4% - до 1 трлн 485,9 млрд тенге, или с 3,1% до 2,9% ВВП.
Параметры бюджета скорректированы с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны по итогам третьего квартала текущего года, сообщал ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя документ депутатам.
Министр отмечал, что с начала текущего года наблюдается повышение экономической активности. Рост ВВП Казахстана в январе-сентябре составил 4,3%, средний курс - 323,2 тенге/$1, цены на нефть - в пределах $52 за баррель. По итогам 2017 года ожидается рост экономики на уровне 3,4% (ранее ожидался рост на 2,5%).
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила внесение поправок в бюджет-2017 на заседании 1 ноября.
Согласно законотворческой процедуре, закон "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы" считается принятым парламентом в целом и направлен на подпись главе государства.
Официальный курс на 9 ноября - 333,76 тенге/$1.
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