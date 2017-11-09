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СНГ 09.11.2017 20:22

Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ

Совместные учения Коллективных сил (войск) ОДКБ по отработке ликвидации незаконных вооруженных формирований пройдут с 10 по 20 ноября в Таджикистане.

"Учения являются завершающим этапом оперативно-стратегических манёвров ОДКБ "Боевое братство-2017" и носят сугубо оборонительный характер", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. "Завещающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне "Харбмайдон", - сказал В.Зайнетдинов.

Он сообщил, что в манёврах примут участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - "всего более пяти тысяч военнослужащих, 60 самолётов и вертолётов, свыше 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники". "В том числе - ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотные летательные аппараты", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, МАНЁВРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]