Совместные учения Коллективных сил (войск) ОДКБ по отработке ликвидации незаконных вооруженных формирований пройдут с 10 по 20 ноября в Таджикистане.

"Учения являются завершающим этапом оперативно-стратегических манёвров ОДКБ "Боевое братство-2017" и носят сугубо оборонительный характер", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. "Завещающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне "Харбмайдон", - сказал В.Зайнетдинов.

Он сообщил, что в манёврах примут участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - "всего более пяти тысяч военнослужащих, 60 самолётов и вертолётов, свыше 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники". "В том числе - ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотные летательные аппараты", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.