Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник

Тела двух погибших извлечены из под завалов обрушившегося в Ижевске подъезда девятиэтажного жилого дома, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Извлечены тела двух погибших",- сказал собеседник агентства.
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