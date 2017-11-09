British Airways инвестирует 4,5 млрд фунтов за 5 лет в улучшение качества полетов

British Airways инвестирует в новую программу по совершенствованию качества полетов 4,5 млрд фунтов стерлингов в течение 5 лет.
Гендиректор британской авиакомпании Алекс Круз подчеркнул, что в последнее время компания столкнулась с беспрецедентным конкурентным давлением, и выразил свою решимость усилить позиции национального перевозчика в интересах пассажиров и оставаться на лидирующих позициях мировой авиации.
Стратегия British Airways разработана таким образом, чтобы максимизировать эффективность инвестиций для улучшения сервиса и расширить число авиабилетов по доступным ценам, заявил он на пресс-конференции в рамках выставки World Travel Market в Лондоне.
Инвестиции будут направлены на обновление авиапарка, в рамках которого будут приобретены 72 новых воздушных судна, включая Airbus A350, A320 и 321 с новыми вариантами двигателей и Boeing-787-10, а также на новый интерьер в 128 самолетах, которыми уже владеет British Airways.
Кроме того, авиакомпания обновит питание для пассажиров эконом-класса на дальнемагистральных рейсах, установит зарядные устройства около каждого пассажирского кресла во всех классах, запустит WiFi во всех классах на ближнемагистральных и дальнемагистральных рейсах, сообщается в пресс-релизе BA.
British Airways продолжит предоставлять более низкие цены на ряд направлений и будет расширять маршрутную сеть с билетами по сниженным тарифам в зависимости от пожеланий пассажиров.
"Мы хотим быть авиакомпанией, которая подходит для всех. Каждый клиент важен: на ближне- и дальнемагистральных рейсах, в экономическом и в бизнес классах", - отметил А.Круз.
К следующему лету авиакомпания будет осуществлять рейсы по 264 направлениям, что означает рост маршрутной сети на 17% по сравнению с 2016 годом.
British Airways является крупнейшей британской авиакомпанией и предлагает маршрутную сеть, включающую в себя более 200 направлений в 74 странах, и ежегодно обслуживает около 36 млн пассажиров. За последние два года авиакомпания British Airways вложила свыше 5 млрд фунтов стерлингов в покупку новых лайнеров и улучшение комфорта кабин самолетов.
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