Путин поддерживает проект ж/д-магистрали из Китая в Европу через Казахстан

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею реализации крупного железнодорожного проекта по строительству железнодорожной магистрали из Китая через Казахстан в Европу.

"Это могло бы стать очень хорошим стимулом для развития целых отраслей производства. Я уж не говорю о том, что с точки зрения логистики - это развитие в правильном направлении, повышающее наш транзитный статус", - сказал В.Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

Как отметил В.Путин, "проект мог бы быть очень масштабным".