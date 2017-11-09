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Регион 09.11.2017 19:25

Путин поддерживает проект ж/д-магистрали из Китая в Европу через Казахстан

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею реализации крупного железнодорожного проекта по строительству железнодорожной магистрали из Китая через Казахстан в Европу.

"Это могло бы стать очень хорошим стимулом для развития целых отраслей производства. Я уж не говорю о том, что с точки зрения логистики - это развитие в правильном направлении, повышающее наш транзитный статус", - сказал В.Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

Как отметил В.Путин, "проект мог бы быть очень масштабным".

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Тэги: ПУТИН, КИТАЙ, МАГИСТРАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]