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Внешняя политика 09.11.2017 20:01

Баку заинтересован в углублении сотрудничества со странами Африки - глава МИД Азербайджана

Азербайджан предлагает странам Африканского Союза (АС) развивать сотрудничество в экономической, гуманитарной и социальной сферах , отмечается в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Эфиопию встретился с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. В ходе встречи министр отметил, что есть большой потенциал для углубления сотрудничества между Азербайджаном и странами АС в сферах экономики, образования, здравоохранения, информационных технологий и в гуманитарных областях», - подчеркивается в информации.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан также готов поделиться своим опытом по концепции службы «ASAN-xidmet» со странами Африканского континента.

Кроме того, по его словам, страны АС могут воспользоваться возможностями азербайджанских искусственных спутников.

Министр подчеркнул, что посредством целевого фонда, созданного между Азербайджаном и UNESCO, успешно реализуются образовательные проекты для девочек в Кении, Танзании, Уганды и Либерии и отметил необходимость привлечения к этим проектам Комиссию Африканского Союза в качестве партнера .

М.Махамат со своей стороны выразил заинтересованность стран АС с Азербайджаном и выразил уверенность в том, что данный визит Э.Мамедъярова внесет свой вклад в развитие двухсторонних связей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФРИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]