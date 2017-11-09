Премьер Киргизии отметил поддержку ЕС демократических реформ в стране и прошедших президентских выборов

В прошедших выборах президента Киргизии, которые стали уникальными, так как прошли с применением биометрических данных, большая заслуга Европейского союза, считает киргизский премьер Сапар Исаков.
"Визит людей такого ранга говорит о том, что ЕС поддерживает те демократические реформы, которые происходят в нашей стране", - заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в четверг в ходе встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
"Вы знаете, мы провели конституционную реформу, в соответствии с которой система сдержек и противовесов в нашей стране усилилась, т.е. усилились полномочия правительства и парламента. Наконец мы провели президентские выборы, которые очень удачно прошли. Особо хочу подчеркнуть, что эти выборы являются уникальными, потому что они прошли с применением биометрических данных. В этом большая заслуга ЕС", - сказал он.
Ф.Могерини со своей стороны заявила, что, "ЕС всячески поддерживает использование новых технологий во всех сферах, в том числе в выборной системе".
"Мы готовы поддержать реформы в государственном управлении и экономики. Мы будем стремиться к улучшению нашего сотрудничества. Это касается и нового соглашения о сотрудничестве между Киргизией и ЕС", - отметила она.
15 октября в Киргизии прошли выборы президента. Кандидат Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр С.Жээнбеков победил на них, набрав 54,22% голосов. Срок полномочий президента А.Атамбаева истекает 1 декабря.
Ф.Могерини в четверг прибыла с рабочим визитом в Бишкек. В ходе визита в Киргизию она провела двусторонние встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым.
В этот же день Ф.Могерини отправится в Узбекистан. Там в Самарканде 10 ноября она примет участие в министерской встрече "Европейский союз - Центральная Азия" и выступит на открывающейся международной конференции под эгидой ООН "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания".
В октябре Киргизия и ЕС приступили к разработке нового соглашения о сотрудничестве.
9 октября на заседании Совета Европейского союза был принят мандат для Европейской комиссии и Ф.Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по новому соглашению об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС. Решение о предоставлении мандата было принято всеми членами ЕС единогласно.
Новый документ заменит ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией, которое было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999 году.
Договоренность о подготовке нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между Киргизией и ЕС была достигнута в рамках визитов президента республики Алмазбека Атамбаева в Брюссель в марте 2015 года и феврале текущего года.
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