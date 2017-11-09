Саудовская Аравия приказала своим подданным покинуть Ливан

Саудовская Аравия потребовала от своих подданных выехать из Ливана, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Также Саудовская Аравия предостерегла граждан от поездок в эту страну.

Такие действия Саудовская Аравия предприняла после того, как о своей отставке объявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

В записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири в минувшую субботу заявил о том, что он уходит в отставку, а также о том, что Ливан стал заложником ливанского шиитского движения "Хезболла". После своего обращения С.Харири в Ливан не возвращался.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним.

После выступления С.Харири в Ливане появились мнения, что его удерживают в Саудовской Аравии против его воли, отмечает "АП".

Саудовская сторона заверяет, что это нет так.