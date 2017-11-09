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Дальнее зарубежье 09.11.2017 20:05

Саудовская Аравия приказала своим подданным покинуть Ливан

Саудовская Аравия потребовала от своих подданных выехать из Ливана, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Также Саудовская Аравия предостерегла граждан от поездок в эту страну.

Такие действия Саудовская Аравия предприняла после того, как о своей отставке объявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

В записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири в минувшую субботу заявил о том, что он уходит в отставку, а также о том, что Ливан стал заложником ливанского шиитского движения "Хезболла". После своего обращения С.Харири в Ливан не возвращался.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним.

После выступления С.Харири в Ливане появились мнения, что его удерживают в Саудовской Аравии против его воли, отмечает "АП".

Саудовская сторона заверяет, что это нет так.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЛИВАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]