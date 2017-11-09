В Саудовской Аравии задержали более 200 человек в рамках антикоррупционного расследования

В рамках расследования о коррупции в Саудовской Аравии власти задержали 201 человека, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на генерального прокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муджиба.
Расследование, которое велось последние три года, выявило нецелевое использование $100 млрд в течение нескольких десятилетий.
"Потенциальный масштаб вскрытых коррупционных практик крайне велик", - заявил С.аль-Муджиб.
В рамках расследования о коррупции власти заморозили 1,7 тыс. частных банковских счетов.
Прокурор отметил, что всего на допросах побывали 208 человек, из них семеро были отпущены без предъявления обвинений.
О задержаниях высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии впервые стало известно 5 ноября. Тогда по обвинению в коррупции были задержаны несколько принцев и министров. Среди задержанных - один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов.
Задержания начались вскоре после создания в Саудовской Аравии антикоррпуционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
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