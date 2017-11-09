Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9721 RUR   0.0287 GBR   2.2394 TRY   0.438

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.20 Brent   63.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 12° Завтра 15° 11 Ноя 11° 16° 12 Ноя 10° 15°

Дальнее зарубежье 09.11.2017 20:07

В Саудовской Аравии задержали более 200 человек в рамках антикоррупционного расследования

В рамках расследования о коррупции в Саудовской Аравии власти задержали 201 человека, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на генерального прокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муджиба.

Расследование, которое велось последние три года, выявило нецелевое использование $100 млрд в течение нескольких десятилетий.

"Потенциальный масштаб вскрытых коррупционных практик крайне велик", - заявил С.аль-Муджиб.

В рамках расследования о коррупции власти заморозили 1,7 тыс. частных банковских счетов.

Прокурор отметил, что всего на допросах побывали 208 человек, из них семеро были отпущены без предъявления обвинений.

О задержаниях высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии впервые стало известно 5 ноября. Тогда по обвинению в коррупции были задержаны несколько принцев и министров. Среди задержанных - один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов.

Задержания начались вскоре после создания в Саудовской Аравии антикоррпуционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, КОРРУПЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]