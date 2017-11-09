В Ижевске, где обрушилась часть жилого дома, начали поступать сигналы о минировании зданий

Сообщения о минировании школы и торгового центра в Ижевске поступили после обрушения части жилого дома, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в правоохранительных органах в четверг.

"Поступило сообщение о том, что заминирована одна из школ и торговый центр", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в Ижевске от взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома. Погибли, по последним данным, три человека, еще четверо ранены.