Нефть продолжает дорожать, цена Brent вновь поднялась до $64 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в четверг, инвесторы оценивают геополитические риски, связанные с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 выросла на $0,51 (0,8%) - до $64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,55 (0,97%) - до $57,36 за баррель.

"Мы видим быструю ребалансировку нефтяного рынка - увеличение спроса одновременно с четким соблюдением условий соглашения об ограничении производства нефтедобывающими странами, что создает дефицит на рынке", - отмечает экономист ICICI Bank Эшри Охри.

"Однако, премия к цене нефти, обусловленная геополитическими рисками, возможно, слишком высока, и мы считаем нынешний подъем рынка временным", - цитирует эксперта MarketWatch.

По его мнению, цены на нефть вернутся к уровням, оправданным с точки зрения фундаментальных факторов, - это порядка $60 за баррель для Brent.

Негативными факторами для цен на нефть остаются рост добычи в США, а также увеличение экспорта нефти из этой страны. Это может спровоцировать резкую коррекцию на нефтяном рынке после того, как геополитические факторы сойдут на нет, отмечает Э.Охри.

Как сообщалось, добыча нефти в США на прошлой неделе подскочила на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,62 млн б/с - максимума для еженедельных данных за все время их сбора с 1983 года. Среднесуточный показатель на основании ежемесячных расчетов был выше в начале 1970-х годов, около 10 млн б/с.

Объем экспорта нефти из США превышает 2 млн б/с.