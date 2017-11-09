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СНГ 09.11.2017 20:24

Полиция Киева проверяет сообщения о минировании одной из линий метро и палаточного городка на Майдане

С коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции Киева позвонил неизвестный мужчина и сообщил о минировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии метрополитена и палаточного городка на площади Независимости.

"Эвакуировано около 400 человек. На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи... В настоящее время проверено станцию метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах, - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в четверг вечером.

Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ОБЪЕКТЫ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]