Полиция Киева проверяет сообщения о минировании одной из линий метро и палаточного городка на Майдане

С коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции Киева позвонил неизвестный мужчина и сообщил о минировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии метрополитена и палаточного городка на площади Независимости.

"Эвакуировано около 400 человек. На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи... В настоящее время проверено станцию метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах, - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в четверг вечером.

Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.