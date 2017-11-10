Советник Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер дал показания спецпрокурору по так называемому "российскому делу" Роберту Мюллеру, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Телеканал напоминает, что С.Миллер "является помощником высшего уровня, который все еще работает в Белом доме". Кроме того, он был членом предвыборного штаба Дональда Трампа.
По данным одного из источников, в ходе беседы со спецпрокурором одной из тем была роль С.Миллера в увольнении экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Спецпрокрур также проявил интерес к разговору на встрече в марте 2016 года, в ходе которой экс-советник избирательного штаба Д.Трампа Джордж Пападопулос сказал, что может организовать встречу между Д.Трампом и руководством РФ через свои связи. "С.Миллер также присутствовал на встрече", - сообщают источники.
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