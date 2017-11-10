Постпред Грушко сравнил отказ НАТО от сотрудничества с Россией по Афганистану с выстрелом себе в ногу

Речи о новых проектах сотрудничества России и НАТО в Афганистане, как и возобновлении тех, что осуществлялись ранее, в настоящий момент не идет, заявил в четверг в Брюсселе российским журналистам постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.
Он объяснил это тем, что "Варшавский и Уэльский саммиты (НАТО - ИФ) поставили шлагбаум перед любыми проектами практического сотрудничества" России и альянса.
"Из них я бы выделил проект по обучению специалистов по борьбе с наркотиками для Афганистана, Центральной Азии и Пакистана. Мы сумели обучить 4 тыс. человек и, если посмотреть, что делалось в рамках других организаций, - это самый крупный проект", - отметил А.Грушко, комментируя итоги обсуждения афганской ситуации на совещании министров обороны НАТО и государств-партнеров по международной миссии в Афганистане "Решительная поддержка".
По словам российского постпреда, такой отказ альянса от сотрудничества "трудно охарактеризовать иначе, как выстрел себе в ногу, поскольку все страны НАТО страдают от наркотической угрозы из Афганистана", и для борьбы с ней необходимо объединить усилия всех сторон.
"Мы открыты к взаимодействию, но мы и без НАТО продолжаем некоторые программы. И даже если альянс захочет вернуться к этим замороженным проектам, это будет сделать достаточно сложно, поскольку место партнеров по Совету Россия-НАТО заняли другие страны, которые лучше понимают реальные потребности ситуации и лучше осознают свои собственные интересы", - констатировал А.Грушко.
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