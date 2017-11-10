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Дальнее зарубежье 10.11.2017 10:13

Касперский подтвердил поддельность сертификатов его компании, упомянутых в материале WikiLeaks

Якобы созданная ЦРУ платформа для контроля над вредоносными программами не связана с "Лабораторией Касперского", выпущенные сертификаты от имени компании являются поддельными, заявил глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Мы исследовали отчет (проекта - ИФ) Vault 8 (организации WikiLeaks -ИФ) и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются поддельными. Наши клиенты, персональные пароли и сервисы безопасны и не затронуты", - написал Е.Касперский у себя в микроблоге в "Твиттере".

В четверг организация WikiLeaks сообщила, что ЦРУ создало "скрытую платформу связи для целого ряда вредоносных программ" под названием "Hive", чтобы отправлять информацию на серверы ведомства. Использование данной платформы сложно отнести к ЦРУ, так как в случае выявления какой-либо организацией вируса на компьютере его источник укажет не на ведомство, а на программу, которую он имитирует.

Организация сообщила, что три элемента, включенные в исходный код "Hive", создали сфальсифицированные сертификаты антивирусной компании "Лаборатория Касперского".

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Тэги: РОССИЯ, КАСПЕРСКИЙ, WIKILEAKS, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]