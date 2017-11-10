Касперский подтвердил поддельность сертификатов его компании, упомянутых в материале WikiLeaks

Якобы созданная ЦРУ платформа для контроля над вредоносными программами не связана с "Лабораторией Касперского", выпущенные сертификаты от имени компании являются поддельными, заявил глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Мы исследовали отчет (проекта - ИФ) Vault 8 (организации WikiLeaks -ИФ) и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются поддельными. Наши клиенты, персональные пароли и сервисы безопасны и не затронуты", - написал Е.Касперский у себя в микроблоге в "Твиттере".

В четверг организация WikiLeaks сообщила, что ЦРУ создало "скрытую платформу связи для целого ряда вредоносных программ" под названием "Hive", чтобы отправлять информацию на серверы ведомства. Использование данной платформы сложно отнести к ЦРУ, так как в случае выявления какой-либо организацией вируса на компьютере его источник укажет не на ведомство, а на программу, которую он имитирует.

Организация сообщила, что три элемента, включенные в исходный код "Hive", создали сфальсифицированные сертификаты антивирусной компании "Лаборатория Касперского".