Касперский подтвердил поддельность сертификатов его компании, упомянутых в материале WikiLeaks

Якобы созданная ЦРУ платформа для контроля над вредоносными программами не связана с "Лабораторией Касперского", выпущенные сертификаты от имени компании являются поддельными, заявил глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Мы исследовали отчет (проекта - ИФ) Vault 8 (организации WikiLeaks -ИФ) и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются поддельными. Наши клиенты, персональные пароли и сервисы безопасны и не затронуты", - написал Е.Касперский у себя в микроблоге в "Твиттере".
В четверг организация WikiLeaks сообщила, что ЦРУ создало "скрытую платформу связи для целого ряда вредоносных программ" под названием "Hive", чтобы отправлять информацию на серверы ведомства. Использование данной платформы сложно отнести к ЦРУ, так как в случае выявления какой-либо организацией вируса на компьютере его источник укажет не на ведомство, а на программу, которую он имитирует.
Организация сообщила, что три элемента, включенные в исходный код "Hive", создали сфальсифицированные сертификаты антивирусной компании "Лаборатория Касперского".
Вашингтон прослеживает во встрече президентов Азербайджана и Армении в Женеве сигнал к переговорам по Нагорному Карабаху
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
В Баку ждут от посредников по Карабаху реальных шагов для активизации переговорного процесса
SOCAR в январе-октябре увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 13%
Банки в Азербайджане увеличили за 9 месяцев число установленных банкоматов на 1%, pos-терминалов – сократили на 6%
В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018
Тела двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Ижевске - источник
Путин заявил об отсутствии в РФ системы допинга для спортсменов на государственном уровне
Президент Алиев находится с визитом в Гяндже
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению ИТ-оборудования.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»